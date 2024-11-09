В Мордовии прошли сборы ветеранов СВО Приволжского и Центрального федеральных округов

САРАНСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Саранске завершились сборы ветеранов СВО Приволжского и Центрального федеральных округов, их провела Ассоциация ветеранов СВО совместно с Российским союзом сельской молодежи и органами власти Республики Мордовия.
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