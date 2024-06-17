Бербок заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера

Дмитрий Фактурович

До чего довели должность канцлера, что полная идиотка считает, что такая должность ей под силу. Конечно, судя по тому, что тупой клоун делает с Украиной по указке пиндосов, Бербок вполне может это сделать с Германией, по указке тех же пиндосов. Да и обезьяна может так западно-европейской страной управлять.