Бербок заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии Бербок заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера ГерманииМинистр иностранных дел ФРГ, партия которой («Зелёные») потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, заявила, что не теряет оптимизма.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Фактурович
До чего довели должность канцлера, что полная идиотка считает, что такая должность ей под силу. Конечно, судя по тому, что тупой клоун делает с Украиной по указке пиндосов, Бербок вполне может это сделать с Германией, по указке тех же пиндосов. Да и обезьяна может так западно-европейской страной управлять.
Ответить
20 час.
федор
Или на батуте лучше по прыгай марамойка! Полная дура!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии