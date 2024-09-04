В деле астраханского фотографа-растлителя несовершеннолетних появился новый эпизод

Уже третий. В производстве Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области находится уголовное дело в отношении местного фотографа, обвиняемого в половой неприкосновенности несовершеннолетних (п.
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