День 15 ноября в истории

Всероссийский день призывника. Установлен распоряжением Президента РФ от 12 ноября 1992 года «в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи».
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