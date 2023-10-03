МЧС РФ: 4 октября пройдут всероссийские масштабные проверки систем оповещения населения

В наше неспокойное время, когда на фоне проведения специальной военной операции украинские беспилотники всё чаще пытаются атаковать объекты на территории России, особо важным является отличное функционирование системы оповещения населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии