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Военное обозрение

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МЧС РФ: 4 октября пройдут всероссийские масштабные проверки систем оповещения населения

МЧС РФ: 4 октября пройдут всероссийские масштабные проверки систем оповещения населения

В наше неспокойное время, когда на фоне проведения специальной военной операции украинские беспилотники всё чаще пытаются атаковать объекты на территории России, особо важным является отличное функционирование системы оповещения населения.

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