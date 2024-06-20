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Россия и КНДР перешли на союзнические отношения

Россия и КНДР перешли на союзнические отношения

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Текст: Андрей Резчиков, Евгений Поздняков Главным событием визита Владимира Путина в КНДР станет подписание лидерами двух стран договора о стратегическом партнерстве.

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