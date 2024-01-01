Матвиенко поздравила спикера парламента Кубы с Днем освобождения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко от имени палаты регионов и от себя лично поздравила спикера Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса с национальным праздником — Днем освобождения, который отмечается на острове 1 января.