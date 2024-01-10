Росптицесоюз: куриные яйца не подешевеют

Лидия Курзаева

"Бобылева заявила, что дешевле яйцо не станет. По её мнению, цены в 110-125 рублей за десяток яиц являются нормальными." Дя вас, Галина Бобылёва и всех депутатов, может быть и нормальными. А про пенсионеров и млоимущих вы наверно забыли подумать. А може вы тоже думаете, что они проживут на макарошках?