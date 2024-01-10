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Росптицесоюз: куриные яйца не подешевеют

Росптицесоюз: куриные яйца не подешевеют

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева сообщила, что поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их цены.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
А кто бы сомневался?
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1 д.
Лидия Курзаева
&quot;Бобылева заявила, что дешевле яйцо не станет. По её мнению, цены в 110-125 рублей за десяток яиц являются нормальными.&quot;  Дя вас,  Галина Бобылёва и всех депутатов,  может быть и нормальными. А про пенсионеров и млоимущих вы наверно забыли подумать.  А може вы  тоже думаете, что они проживут  на макарошках?
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23 час.

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