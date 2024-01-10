Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева сообщила, что поставки куриных яиц из-за рубежа не повлияют на снижение их цены.
Росптицесоюз: куриные яйца не подешевеют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Евгений Бут
А кто бы сомневался?
Ответить
1 д.
Лидия Курзаева
"Бобылева заявила, что дешевле яйцо не станет. По её мнению, цены в 110-125 рублей за десяток яиц являются нормальными." Дя вас, Галина Бобылёва и всех депутатов, может быть и нормальными. А про пенсионеров и млоимущих вы наверно забыли подумать. А може вы тоже думаете, что они проживут на макарошках?
Ответить
23 час.
Свежие комментарии