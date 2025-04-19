Западные антироссийские настроения блокируют разумные идеи общения

Антироссийская риторика, сформированная на Западе, затрудняет продвижение обоснованных идей. Посланник России отметил, что эти идеи поддерживаются также и в Вашингтоне, но международная напряженность мешает их реализации.
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