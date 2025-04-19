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Западные антироссийские настроения блокируют разумные идеи общения

Западные антироссийские настроения блокируют разумные идеи общения

Антироссийская риторика, сформированная на Западе, затрудняет продвижение обоснованных идей. Посланник России отметил, что эти идеи поддерживаются также и в Вашингтоне, но международная напряженность мешает их реализации.

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