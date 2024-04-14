Приходько: ВСУ обстреливают посёлок Гольмовский в ДНР

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ВСУ обстреливают посёлок Гольмовский в ДНР. «Украинские неонацисты продолжают наносить артиллерийские удары по горловскому посёлку Гольмовский», — написал он в Telegram.
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