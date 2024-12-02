Треть россиян подписаны на государственные паблики в соцсетях

1 декабря исполнилось два года с момента принятия закона о государственных пабликах в России. В честь этого события депутаты Комитета Государственной Думы по информационной политике обсудили, как действует закон и как можно развивать экосистему официальных сообществ в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии