В Нижнем Новгороде школьники снимали издевательства над сверстником на видео

В одной из школ Нижнего Новгорода ученик стал жертвой издевательств со стороны других ребят. В Telegram-канале «Нижний №1» опубликовали видео, на котором школьник стоит на коленях, а сверстник душит его на глазах у свидетелей.
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