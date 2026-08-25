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Северная Ирландия отозвала поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА: «Пришло время перемен»

Ирландская футбольная ассоциация, организация, управляющая футболом в Северной Ирландии, отозвала поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на предстоящих сборах президента ФИФА.

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