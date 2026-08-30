Победы «Зенита» и «Краснодара» со спорным судейством, дебют Батракова за «Галатасарай», покер Месси, худший старт в истории «Локо», Ядун нокаутировал Умара и другие новости

1. «Зенит» вдесятером обыграл «Факел» в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ – 1:0. Соболев реализовал пенальти на 92-й минуте, Дивеева удалили на 85-й.
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