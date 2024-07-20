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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции и член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области Светлана Тарасова провели встречу с постояльцами Дома ветеранов Новосибирской области

В Доме ветеранов Новосибирской области прошла встреча, посвященная Правилам дорожного движения. Инициатором проведения встречи стала Светлана Тарасова, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, член Общественного совета при региональном главном управлении МВД, заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области.

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