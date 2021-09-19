Как женская жалость портит мужчин

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Танюша Милая
Чушь ! Сострадание и сочувствие - это то, что делает вас людьми . И они в любых ситуациях бесценны! Я не верю , что эти кач
Танюша Милая
Я не верю что эти божественные качества могут плохо повлиять на чью- то жизнь .Христос , пример этому ,он не задумываясь помогал каждому безвозмездно , и люди наоборот , менялись в лучшую сторону . Почитайте Библию, там много интересного и полезного для вас .

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