Как женская жалость портит мужчин

Всё о женщинахПолитикаКак женская жалость портит мужчинИнтересную историю прочитала с утра. 15 лет назад в одной из обычных семей разыгралась драма в двух действиях.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТанюша МилаяЧушь ! Сострадание и сочувствие - это то, что делает вас людьми . И они в любых ситуациях бесценны! Я не верю , что эти качТанюша МилаяЯ не верю что эти божественные качества могут плохо повлиять на чью- то жизнь .Христос , пример этому ,он не задумываясь помогал каждому безвозмездно , и люди наоборот , менялись в лучшую сторону . Почитайте Библию, там много интересного и полезного для вас .Комментировать
Свежие комментарии