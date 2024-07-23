«Выстрел один, убийства два»: следователь раскрыл новые детали гибели Талькова

Вскрылись неизвестные ранее обстоятельства трагедии. Согласно результатам нового расследования, подтвердилась версия о виновности в убийстве певца Игоря Талькова его концертного директора Валерия Шляфмана.
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