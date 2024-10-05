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Корветы ТОФ вышли в море для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Корветы ТОФ вышли в море для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе

РИА Новости/Виталий Аньков Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведут учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и вышли в море, сообщила пресс-служба флота в субботу.

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