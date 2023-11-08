"Надо было научиться покрасивее врать". Ирина Роднина о скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских спортивных функционеров за допинговой скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой и заявила, что они "дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки".