Зеленский не стал извиняться перед Трампом за перепалку в Белом доме

Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал о конфликте с Дональдом Трампом в Белом доме, перспективах соглашения по редкоземельным ископаемым, поддержке США и своем отношении к переговорам с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии