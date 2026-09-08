В Северном округе по программе реновации расселили 18 домов с начала года

С начала 2026 года в рамках реализации программы реновации в столице полностью расселили 166 домов, включая 18 в Северном округе.
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