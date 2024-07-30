Уже началось: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» Ольга ВайленкоС началом нового месяца российские пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новыми угрозами.
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