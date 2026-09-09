Разрезали арбуз — смотрите на часы: в жару безопасного времени у него совсем немного

Срок годности арбуза сокращается в тот момент, когда нарушается целостность его кожуры. После нарезки мякоть остается безопасной для еды не дольше 3–4 дней.
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