Гауфф о Тиафу: «Фрэнсис – это свет и радость. Он всегда относится с уважением, особенно к женщинам»

Коко Гауфф рассказала, как относится к Фрэнсису Тиафу. Американка обыграла Мирру Андрееву в четвертьфинале US Open – 2:6, 7:6(6), 6:2, уйдя с двух матчболов на тай-брейке второго сета.
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