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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Факты выплаты работникам зарплаты ´в конвертах´ выявлены в Бобруйске.

Факты выплаты работникам зарплаты ´в конвертах´ выявлены в Бобруйске.

В ходе проведения инспекцией МНС по г. Бобруйску выездной проверки в связи с ликвидацией индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являлась деятельность грузового автомобильного транспорта, установлены факты выплаты пяти работникам заработной платы без отражения в учете выплаченных доходов (´в конвертах´), при этом с тре .

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