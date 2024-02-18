Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом

Это шоу затмило бы шоу Петросяна с его кривым зеркалом! :)

ВБ

Василий Блохин

А что нового может сказать Байден.Вместо Киселёва поздороваться с пустотой и обвинить Россию в агрессии,вот и всё.А историю США Байден не знает,да и не х.й то история.