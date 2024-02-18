Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выступил с заявлением, что направил запрос на интервью с американским лидером Джо Байденом.
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Это шоу затмило бы шоу Петросяна с его кривым зеркалом! :)
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36 мин.
ИП
Игорь Петров
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33 мин.
ВБ
Василий Блохин
А что нового может сказать Байден.Вместо Киселёва поздороваться с пустотой и обвинить Россию в агрессии,вот и всё.А историю США Байден не знает,да и не х.й то история.
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8 мин.
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