Как спаивали Русь

Александр Зиборов

Нужно сказать и о ненавидевшим Русь Петре I. Он ненавидел всё русское и пытался это уничтожить. Попутно этот русофоб навязывал народу пьянство и курение. Как и разврат. Пётр I уничтожил до 20% населения страны. Советские историки назвали его "первым большевиком в русской истории". По степени зверств и ненависти к русскому - это верно. Потому многие считают, что на самом деле настоящего царя подменили самозванцем, это очень похоже на правду...