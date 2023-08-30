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  • Александр Зиборов
    Как спаивали Русь, хорошо показано Гоголем в "Тарасе Бульбе"...Как спаивали Русь
  • Александр Зиборов
    Нужно сказать и о ненавидевшим Русь Петре I. Он ненавидел всё русское и пытался это уничтожить. Попутно этот русофоб ...Как спаивали Русь
  • ММ
    Что-нибудь про анализ на дисбактериоз слышали? Сомневаюсь. Заодно и свой альцгеймер полечите.Как спаивали Русь

Как спаивали Русь

Как спаивали Русь

ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ УМАЛЧИВАЮТ УЧЕБНИКИ, хотя то была самая настоящая война, с орудийными залпами, погибшими и пленными, с победителями и побежденными, с судилищем над поверженными и празднованием одержавшими победу и получившими контрибуцию (возмещение убытков, связанных с войной).

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Комментарии
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М
ММ
Что-нибудь про анализ на дисбактериоз слышали? Сомневаюсь. Заодно и свой альцгеймер полечите.
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6 час.
Александр Зиборов
Нужно сказать и о ненавидевшим Русь Петре I. Он ненавидел всё русское и пытался это уничтожить. Попутно этот русофоб навязывал народу пьянство и курение. Как и разврат. Пётр I уничтожил до 20% населения страны. Советские историки назвали его &quot;первым большевиком в русской истории&quot;. По степени зверств и ненависти к русскому - это верно. Потому многие считают, что на самом деле настоящего царя подменили самозванцем, это очень похоже на правду...
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1 час.
Александр Зиборов
Как спаивали Русь, хорошо показано Гоголем в &quot;Тарасе Бульбе&quot;...
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1 час.

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