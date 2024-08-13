БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 293 подписчика

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  • Наталья
    Нужно дальше чертить красные линии, высказывать озабоченность, дуть щеки и делать последние предупреждения... Как же ...АТАКА НА КУРСКУЮ ...
  • Александр Рус
    пидарас ишачий,вали со своими хайвонами лучше сам,а то скоро кувалда поработает над вашими рожамиРУССКИМ ПОКАЗАЛИ ...
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    Хайло у тебя и тебе подобных.Обтекай.РУССКИМ ПОКАЗАЛИ ...

Пик могущества Филиппа II и гибель великого царя

Таким представил Филиппа Македонского испанский художник Джоан Францеск Оливерас В предыдущих статьях мы говорили о происхождении Филиппа II, его молодости и о том, как он пришел к власти в Македонии, о его женах, в том числе — знаменитой Олимпиаде, о первых успехах этого царя.

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