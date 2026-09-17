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Собослаи о «Ливерпуле»: «Нет ничего почетнее, чем быть капитаном этого клуба, я с радостью принял бы эту роль. Хочу быть здесь так долго, как это возможно – знаю, что мы способны выигрывать»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о возможной роли будущего капитана клуба. О лидерстве в команде «Иногда я еду на матчи и вижу людей в футболках, с моей фамилией в том числе.

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