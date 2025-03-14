Алькарас четвертый год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс

Он обыграл Франсиско Серундоло – 6:3, 7:6(4). У Алькараса 12 побед в последних 13 матчах. Для Алькараса это будет четвертый подряд полуфинал в Индиан-Уэллс: в 2022-м он проиграл на этой стадии Рафаэлю Надалю, а в 2023-м и 2024-м взял титул.
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