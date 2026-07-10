Соблазнительная Кара дель Торо, покорившая подиум и осваивающаяся в Голливуде

Могла ли себе представить простая мексиканская девочка Кара, что ей будут наперебой предлагать работу лучшие модельные агентства мира? Сегодня Кара дель Торо (Kara Del Toro) блистает на подиуме и постепенно, шаг за шагом, поднимается на голливудский Олимп.
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