Юрист Адамс: Водитель может быть оштрафован за кофе или мороженное в руках

В правила дорожного движения внесены соответствующие поправки.Начиная с 1 марта 2025 года, любой водитель может быть оштрафован за кофе или мороженное в руках в соответствии с новыми поправками в правилах дорожного движения.
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