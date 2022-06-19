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Рокировочка: Наталью Гарт исключили из исполкома Международной федерации санного спорта, но россиян допустили до международных стартов

Рокировочка: Наталью Гарт исключили из исполкома Международной федерации санного спорта, но россиян допустили до международных стартов

В воскресенье в австрийском Тироле прошел конгресс Международной федерации санного спорта. Одним из его решений было исключение из состава одного из ведущих комитетов членов организации президента Федерации санного спорта России Наталью Гарт.

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