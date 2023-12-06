Станислав Воскресенский вместе с жителями Ивановской области подвели итоги 2023 года На традиционную декабрьскую встречу с губернатором приехали жители со всего региона – поделились, какие изменения произошли за минувший год у них лично и в их городах и посёлках, в отдаленных населённых пунктах.