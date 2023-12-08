В Пермском крае мигрантов будут проверять на наркотики, сифилис и ВИЧ-инфекцию

В случае нахождения заболевания им будет отказано в праве проживания на территории России.Многофункциональный миграционный центр Пермского края объявил тендер на оказание услуг по обследованию иностранцев на наличие различных заболеваний.
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