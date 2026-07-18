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Тухель про 6:4 с Францией: «У Англии был более напряженный график, мы больше путешествовали, отдохнули на день меньше соперника, но в нашем характере я не сомневался»

Томас Тухель подвел итоги матча Англии против Франции (6:4) в борьбе за 3-е место на ЧМ-2026 . «Первая половина получилась блистательной, вторая – турбулентной.

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