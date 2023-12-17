Банда "азербайджанских вымогателей" держала в страхе несколько районов Петербурга. Мигранты ничего не боялись и открыто хвастались в соцсетях: если что, "дядя Турал" решит все проблемы.
У "дяди Турала" слетела "крыша". Кто лишится своих погон?
Комментарии
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Strannik Mr
Владимир Владимирович, Вы со мной согласны?
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1 час.
Strannik Mr
Ведь во время ВОВ наш Питер (Ленинград) столько натерпелся со своим населением! И вдруг, какие -то айзеры там сейчас права качают, держат в страхе людей... Уму не постижимо!
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1 час.
Strannik Mr
Спасибо вам ребята, кто поддержал меня. Огромное спасибо!
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55 мин.
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