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У "дяди Турала" слетела "крыша". Кто лишится своих погон?

У "дяди Турала" слетела "крыша". Кто лишится своих погон?

Банда "азербайджанских вымогателей" держала в страхе несколько районов Петербурга. Мигранты ничего не боялись и открыто хвастались в соцсетях: если что, "дядя Турал" решит все проблемы.

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Комментарии
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Strannik Mr
Владимир Владимирович, Вы со мной согласны?
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1 час.
Strannik Mr
Ведь во время ВОВ наш Питер (Ленинград) столько натерпелся со своим населением! И вдруг, какие -то айзеры там сейчас права качают, держат в страхе людей... Уму не постижимо!
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1 час.
Strannik Mr
Спасибо вам ребята, кто поддержал меня. Огромное спасибо!
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55 мин.

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