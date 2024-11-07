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Хазин раскрыл, чем немедленно займется Россия сразу после успешного завершения СВО на Украине

Хазин раскрыл, чем немедленно займется Россия сразу после успешного завершения СВО на Украине

Российский экономист Михаил Хазин в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал, чем немедленно займется Российская Федерация сразу после завершения специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Прибалтикой? Давно пора наши территории вернуть!
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