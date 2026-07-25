Второй день квалификации British Open 2026. Обзор матчей

Бай Юлу, Лиам Дэвис и Шон О’Салливан выиграли квалификацию и вышли в первый раунд на турнире British Open 2026, сообщает WST Бай Юлу (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Двукратная чемпионка мира среди женщин Бай Юлу одержала свою первую победу в этом сезоне, победив канадца Сахиль Найяра со счетом 4-1 и завоевал себе место в финальных этапах British Open 2026.