Подмена реквизитов для пожертвований приводит к тому, что деньги, предназначенные на помощь нуждающимся, оказываются в руках злоумышленников, что не только наносит финансовый ущерб, но и подрывает доверие к благотворительности в целом, отмечают в Госдуме.
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