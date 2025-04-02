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Русская весна

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Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, — МВД

Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, — МВД

Подмена реквизитов для пожертвований приводит к тому, что деньги, предназначенные на помощь нуждающимся, оказываются в руках злоумышленников, что не только наносит финансовый ущерб, но и подрывает доверие к благотворительности в целом, отмечают в Госдуме.

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