WP: ряд высокопоставленных сотрудников Минюста США отстранен от должностей

Администрацией Дональда Трампа приняты решения об отстранении от должностей или переназначении ряда высокопоставленных сотрудников американского министерства юстиции, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
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