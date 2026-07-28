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Журнал «Профиль»

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Орешкин объяснил, почему Центробанки мира массово скупают золото

Орешкин объяснил, почему Центробанки мира массово скупают золото

Накопление резервов в валютах стран G7 становится рискованным из-за использования финансовых ограничений в качестве инструмента давления, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

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