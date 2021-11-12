автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. И это ещё мягко сказано. Часть людей стаптывает его в порошок.
Почему рождённые в СССР терпеть его не могут
Комментарии
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Олег Самойлов
вага карлито
После революции 17 года многие только смогли понять что можно учиться что можно не гнуть спину на барина что можно стать равным среди себе похожих что есть еще какая то жизнь где не надо работать по 12-14 часов что бы сводить концы с концами! Что можно дожить до старости и получать пенсию что можно иметь оплачи ваемый отпуск и тп! Время шло этого стало мало и справедливо мало! Но народились дураки которые решили что капитализм это лучшее для потребления! А как сейчас смотря на пустые полки в штатах сомнения не одолевают никого?))
Ой! Это при социализме-то "...можно дожить до старости и получать пенсию..."? Средняя продолжительность жизни при товарище Сталине - 42 года, выход на пенсию в 55 для женщин и в 60 для мужчин! Ну, и насчет учебы - с 1923 года по 1956 учеба ПЛАТНАЯ в СССР - это КАК?!
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1 час.
2
Георгий Михалев
Не понятно только, чему можно завидовать в ссср? Это ахинея.
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1 час.
1
Георгий Михалев
Олег Самойлов
Насчет выбора места работы - неужели? Право выбора имели медалисты и краснодипломники, а остальные выбирали вид транспорта, коим до указанного места работы добираться! И наши граждане в первую очередь возникли против этого распределения по окончании учебных заведений. Результат мы имеем ныне - НЕТ врачей, учителей и прочих специалистов в населенных пунктах под названием "ДЫРА"! А уж про внимание власти к молодым специалистам - людей не смешите! Приехал - ПАШИ! Потому и рвали когти молодые специалисты, как только срок отсидки заканчивался! Мало кто оставался по месту распределения, разве что женился мальчик иль замуж девочка вышла, а так - схватил в охапку кушак да шапку и только видели этого специалиста молодого, как только день распределения/отсидки пришел!
Ну вот тут абсолютно согласен. +++++++++
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1 час.
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