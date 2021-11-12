Почему рождённые в СССР терпеть его не могут

Олег Самойлов

вага карлито

После революции 17 года многие только смогли понять что можно учиться что можно не гнуть спину на барина что можно стать равным среди себе похожих что есть еще какая то жизнь где не надо работать по 12-14 часов что бы сводить концы с концами! Что можно дожить до старости и получать пенсию что можно иметь оплачи ваемый отпуск и тп! Время шло этого стало мало и справедливо мало! Но народились дураки которые решили что капитализм это лучшее для потребления! А как сейчас смотря на пустые полки в штатах сомнения не одолевают никого?))