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Нидерландские ученые выяснили, как распространяются зимующие пожары

Нидерландские ученые выяснили, как распространяются зимующие пожары

Изначально о подобном явлении знали только из рассказов пожарных. Ученые из Амстердамского свободного университета увидели на кадрах со спутников, что новый пожар после зимы начался с той же территории, на которой остановилось предыдущее возгорание.

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