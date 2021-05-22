Нидерландские ученые выяснили, как распространяются зимующие пожары

Изначально о подобном явлении знали только из рассказов пожарных. Ученые из Амстердамского свободного университета увидели на кадрах со спутников, что новый пожар после зимы начался с той же территории, на которой остановилось предыдущее возгорание.
Изначально о подобном явлении знали только из рассказов пожарных. Ученые из Амстердамского свободного университета увидели на кадрах со спутников, что новый пожар после зимы начался с той же территории, на которой остановилось предыдущее возгорание.
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