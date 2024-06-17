Глобальная проблема русских на фронте и скрытая борьба Белоусова: Зачем нам "пауза" в Волчанске раскрыл эксперт

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о глобальной проблеме, которая сложилась в зоне Специальной Военной операции – из-за этого могут сойти на нет любые попытки русской армии продвинуться вперёд, однако с этим идёт скрытая борьба руками нового главы МО Белоусова – каким образом? Аналитик объяснил, в чём тактическая задача "паузы" в боях под Волчанском и когда ВС России всё же начнут масштабное наступление.
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