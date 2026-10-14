Доступны управление умным освещением, возможности ИИ-камеры, регулировка температуры Большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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