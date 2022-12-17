МИД России задал ЕС неудобный вопрос в лоб: "Не слишком?"

Русские прокомментировали введение Европейским союзом девятого пакета антироссийских санкций.Накануне Евросоюз согласовал девятый пакет санкций, его введение в действие произойдёт в ближайшее время, после публикации в Официальном журнале ЕС.
Русские прокомментировали введение Европейским союзом девятого пакета антироссийских санкций.Накануне Евросоюз согласовал девятый пакет санкций, его введение в действие произойдёт в ближайшее время, после публикации в Официальном журнале ЕС.
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