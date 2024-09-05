Песков: бойцов ВСУ тренируют инструкторы из разных стран мира

На Украине находится много иностранных инструкторов. Однако Россия успешно противостоит их деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 сентября на полях Восточного экономического форума.
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