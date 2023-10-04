Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Банки готовятся к рецессии в США

Банки готовятся к рецессии в США

Акции банков, возможно, готовятся к потерям, поскольку резкое повышение процентных ставок наносит ущерб, но, по данным DBRS Morningstar, резервы отрасли находятся на самом высоком уровне за последние три десятилетия, пишет MarketWatch.

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