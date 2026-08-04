Словацкое издание Slovo предупредило Европу об опасных действиях Зеленского.Эскалация со стороны президента Украины может обернуться серьезными последствиями для всей Европы, пишет словацкое издание Slovo.
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