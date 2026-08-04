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Царьград

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"Русские не потерпят": в Европе испугались ответа Москвы на эскалацию Зеленского

"Русские не потерпят": в Европе испугались ответа Москвы на эскалацию Зеленского

Словацкое издание Slovo предупредило Европу об опасных действиях Зеленского.Эскалация со стороны президента Украины может обернуться серьезными последствиями для всей Европы, пишет словацкое издание Slovo.

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